Baic BluePark New Energy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Baic Bluepark New Energy liegt bei 60,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 50,54 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Baic Bluepark New Energy von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Baic Bluepark New Energy als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +10,9 Prozent zur GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei +3,33 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Baic Bluepark New Energy in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.