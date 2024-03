Baic BluePark New Energy Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Baic Bluepark New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,82 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +37,63 Prozent vom aktuellen Kurs (8,01 CNH) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 5,66 CNH liegt und eine Abweichung von +41,52 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baic Bluepark New Energy hauptsächlich positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch bekommt Baic Bluepark New Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Baic Bluepark New Energy-Aktie beträgt aktuell 41, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Baic Bluepark New Energy ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Baic Bluepark New Energy.