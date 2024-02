Baic BluePark New Energy Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde bei Baic Bluepark New Energy eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Baic Bluepark New Energy als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Baic Bluepark New Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es auch vermehrt Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht wird die Baic Bluepark New Energy auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft über dem Kurs der Aktie, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 ergibt ebenfalls eine Abweichung von +1,88 Prozent, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen ebenfalls als "Neutral" bewertet.