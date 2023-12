Baic BluePark New Energy Aktie: Es geht auch anders!

Die Baic Bluepark New Energy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 5,86 CNH gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,34 CNH, was einem Unterschied von +8,19 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,57 CNH, was einem Rückgang von -3,5 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse ergibt. Insgesamt bekommt die Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Baic Bluepark New Energy. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über die Aktie deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baic Bluepark New Energy liegt bei 56,45, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".