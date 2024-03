Bahri stellt Guinness-Weltrekord mit der größten mobilen Entsalzungsanlage auf

Riyadh, Saudi-Arabien, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Bahri Desalination setzt mit einer schwimmenden Meerwasserentsalzungsanlage neue Maßstäbe und trägt zur nationalen Wassersicherheit Saudi-Arabiens beiBahri Desalination, eine spezialisierte Geschäftseinheit der National Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri), dem weltweit führenden Schifffahrts- und Logistikunternehmen, hat einen neuen Meilenstein in der Meerwasserentsalzung gesetzt und seine Position als Branchenpionier mit der größten schwimmenden Entsalzungsanlage, die jemals auf einem Lastschiff gebaut wurde, weiter gefestigt.Dieser Erfolg wurde bei einer Veranstaltung im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft gefeiert, bei der Guinness World Records die innovative mobile Meerwasserentsalzungsanlage von Bahri Desalination offiziell als die größte ihrer Art auszeichnete. Die schwimmende Mega-Entsalzungsanlage mit einer beeindruckenden Länge von 123 Metern erzielt eine Tagesleistung von 50.000 Kubikmetern. In Zusammenarbeit mit der Saline Water Conversion Corporation (SWCC) und Metito Saudi Limited hat Bahri drei solcher hochmodernen Entsalzungsanlagen gebaut, die auf angepassten Lastschiffen installiert sind.Eng. Ahmed Alsubaey, CEO bei Bahri, kommentiert: „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Guinness World Records zu erhalten, die unsere Vorreiterrolle bei der Entwicklung mobiler Meerwasserentsalzungslösungen mit großer Kapazität bestätigt. Als führendes Unternehmen im Bereich Transport und Logistik ist Bahri bestrebt, innovative Wasserprojekte zu entwickeln, die die Infrastruktur und die Selbstversorgung Saudi-Arabiens stärken. Dieser Rekord würdigt unsere wegweisende Arbeit für den Einsatz großer mobiler schwimmender Entsalzungskapazitäten, wo sie an unseren Küsten am dringendsten benötigt werden."Der Weltrekord bestätigt die Stellung von Bahri Desalination als Branchenpionier beim Bau kosteneffizienter mobiler Meerwasserentsalzungsanlagen in großem Maßstab, die an neuen Küstenstandorten eingesetzt werden können. Mit Blick in die Zukunft wird Bahri den Fortschritt durch bahnbrechende Projekte vorantreiben, die eine nachhaltige Entwicklung des saudi-arabischen Meeres- und Wasserversorgungssektors unterstützen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2351477/Bahri.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bahri-stellt-guinness-weltrekord-mit-der-groWten-mobilen-entsalzungsanlage-auf-302077683.htmlPressekontakt:Maurice Ferando,+971 50 739 4081,ferando@hotmail.comOriginal-Content von: Bahri, übermittelt durch news aktuell