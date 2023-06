Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -Das Königreich Bahrain hat die ersten fünf "Golden Licenses" an Projekte vergeben, die von Citi, Eagle Hills Diyar W.L.L., Infracorp, Saudi Telecommunication Company (stc) und der Whampoa Group vorgestellt wurden. Mit einer Gesamtinvestition von mehr als 1,4 Milliarden USD in Bahrain werden die Projekte auf der "grünen Wiese" und die Erweiterungen in den nächsten drei Jahren voraussichtlich mehr als 1.400 Arbeitsplätze schaffen und damit die Ziele des wirtschaftlichen Wiederaufbauplans des Königreichs unterstützen.Die Lizenzen wurden am Hauptsitz eines jeden Unternehmens an Michel Sawaya, CEO von Citi in Bahrain; Dr. Maher Al Shaer, Managing Director von Eagle Hills Diyar W.L.L.,Majed AlKhan, CEO von Infracorp; Nezar Banabeela, CEO von stc Bahrain und Shawn Chan, Group CEO der Whampoa Group übergeben. Für die in Singapur ansässige Whampoa Group wurde eine virtuelle Unterzeichnungsveranstaltung organisiert.Die "Goldene License" wird die Wettbewerbsfähigkeit Bahrains im Hinblick auf Investitionen und Wirtschaftswachstum verbessern und die digitale Transformation der bahrainischen Wirtschaft fördern. Die "Golden License" richtet sich an lokale und internationale Unternehmen und bietet eine Reihe von Vorteilen und Erleichterungen für Investitionsprojekte.Unternehmen, die für die "Golden License" in Frage kommen, müssen in den ersten Jahren ihres Aufenthalts im Königreich mehr als 500 Arbeitsplätze vor Ort schaffen oder Investitionen in Höhe von über 50 Millionen USD tätigen und gleichzeitig einen Beitrag zur allgemeinen Entwicklung des Königreichs leisten.S.E. Abdulla Adel Fakhro, Minister für Industrie und Handel, erklärte anlässlich der Einführung der "Golden Licenses": "Die "Golden License" ist ein entscheidender Schritt zur erfolgreichen Verwirklichung der Ziele des bahrainischen Plans zur wirtschaftlichen Erholung, der darauf abzielt, bis Ende 2023 ausländische Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar anzuziehen."Der Minister für Industrie und Handel fügte hinzu: "Bahrain verfügt zusätzlich zu seinem fortschrittlichen Rechtssystem über ein attraktives und flexibles Investitionsumfeld, das dazu beiträgt, dieses Land zu einem der besten Investitionsziele weltweit zu machen."S.E. Khalid Humaidan, Chief Executive bei der Bahrain EDB, erklärte: "Die "Golden License" ist eine erfolgreiche öffentlich-private Partnerschaft, die maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Start-up-Unternehmen geschaffen hat. Sie hat ihnen schnelle Genehmigungen und eine Reihe von Funktionen und Einrichtungen zur Verfügung gestellt, die es ihnen ermöglicht haben, sich von Bahrain aus eine globale Präsenz zu sichern."Der Hauptgeschäftsführer fügte hinzu: "Es wird erwartet, dass durch die neuen Investitionsprojekte über 1.400 neue Arbeitsplätze in Bahrains Finanzdienstleistungs-, Tourismus- und IKT-Sektor geschaffen werden, wodurch Bahrains Position auf internationaler Ebene gefestigt wird."Einige hochrangige Beamte nahmen ebenfalls an den Zeremonien teil.Informationen zum Bahrain Economic Development BoardDas Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Investitionsförderungsagentur mit der Gesamtverantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung sowie aktuellen und potenziellen Investoren zusammen, um sicherzustellen, dass das Investitionsklima in Bahrain attraktiv ist, um die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und um festzustellen, wo Möglichkeiten für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.Das Bahrain EDB konzentriert sich auf mehrere Wirtschaftssektoren, die von den Wettbewerbsvorteilen Bahrains profitieren und bedeutende Investitionsmöglichkeiten bieten. Zu diesen Sektoren gehören Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, IKT und Tourismus. Weitere Informationen über das Bahrain EDB finden Sie auf www.bahrainedb.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bahrain-vergibt-erstmals-golden-licenses-an-funf-projekte-mit-einer-gesamtinvestition-von-uber-1-4-milliarden-us-dollar-301853012.htmlPressekontakt:+973-39798919,E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.comOriginal-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuell