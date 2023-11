Bahnhof AB Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Bahnhof auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 83,02 Punkte, was darauf hinweist, dass Bahnhof derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und Bahnhof wird dementsprechend mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Bahnhof-Aktie beträgt 3,38 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (3,09 EUR) deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,06 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Darüber hinaus geben wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Bahnhof konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bahnhof aktuell 19,46 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.