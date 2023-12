Bahnhof AB Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Für die Bahnhof-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 57,4) lässt darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Bahnhof-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bahnhof derzeit eine negative Differenz von -1,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf. Daher erhalten die Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Bahnhof als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 19,87 liegt die Aktie insgesamt 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (29,16). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Für Bahnhof konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bahnhof daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.