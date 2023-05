Bahngewerkschaft EVG stellt weitere Warnstreiks in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft EVG hat im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt. Einen konkreten Zeitraum nannte die Gewerkschaft zunächst nicht. "Wir werden das beraten mit unseren Kolleginnen und Kollegen", sagte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Mittwoch. Die Tarifkommission werde über entsprechende Vorschläge in den kommenden Tagen beraten.

Damit spitzt sich der Tarifkonflikt für rund 180 000 Beschäftigte bei der Bahn zu. Die EVG hatte am späten Dienstagabend das jüngste Angebot des Konzerns abgelehnt und zu kurzfristigen Verhandlungen für diesen Mittwoch aufgerufen. Die Bahn lehnte weitere Gespräche vorerst ab. "Das ist im Moment sinnlos, weil die EVG sich keinen Millimeter bewegt", kritisierte Personalvorstand Martin Seiler. Das Unternehmen wolle nun die Lage bewerten und in den Gremien über weitere Schritte beraten./maa/DP/mis