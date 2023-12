Bahn bezeichnet GDL-Warnstreik als 'verantwortungslos und egoistisch'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat den angekündigten Warnstreik auf der Schiene mit scharfen Worten kritisiert. "Die Lokführergewerkschaft (GDL) vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwochabend laut einer Mitteilung.

"Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig", so Seiler weiter. Die DB forderte die GDL auf, den Adventsstreik abzusagen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Wir sind zu jeder Zeit und an jedem Ort verhandlungsbereit", sagte Seiler./nif/DP/ngu