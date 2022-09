Die Bahmann Coaching GmbH expandiert: Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist auf Wachstumskurs und sucht zahlreiche neue Mitarbeiter

Hannover (ots) -Die Bahmann Coaching GmbH unterstützt ihre Kunden auf dem Weg zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht. Aufgrund wachsender Nachfrage expandiert das Unternehmen und benötigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Für den Standort Hannover werden derzeit Social Media Manager, Werbetexter, Kundenberater im Vertrieb und Ernährungsberater gesucht. Alle Stellen sind ab sofort verfügbar und werden in Vollzeit angeboten. Quereinsteiger sind bei Bahmann Coaching gern gesehen.Geschäftsführer Jan Bahmann: "Wir bieten unseren Kunden ein digitales Coaching für Ernährung, Fitness und Gewichtsreduktion an. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil. Das alles geht ohne große Einschränkungen und ohne Verzicht. Unser Angebot ist stark nachgefragt. Aus diesem Grund wollen wir unser Team erweitern. Wer uns bei unserer Mission unterstützen möchte und den großen beruflichen Durchbruch sucht, ist bei Bahmann Coaching herzlich willkommen. Quereinsteigern geben wir übrigens gern eine Chance. Wichtiger als eine Ausbildung oder ein Studium ist uns Engagement, Zuverlässigkeit und den Willen, sich gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln."Bei Bahmann Coaching lernen die Kunden, an ihren persönlichen Stellschrauben für einen nachhaltigen Abnehmerfolg zu drehen. Die Zusammenarbeit findet über Video-Calls, Messenger-Apps und die eigene E-Learning-Plattform statt. Jan Bahmann macht bereits seit sieben Jahren mit seinem Coaching zum Thema Ernährung und Fitness auf sich aufmerksam. Seit 2019 befindet sich die Bahmann Coaching GmbH in einem beständigen Wachstum. Aktuell werden mehr als 500 Kunden von 30 Mitarbeitern betreut.Wer Teil des Teams der Bahmann Coaching GmbH werden möchte, den erwarten moderne Räumlichkeiten direkt am Yachthafen in Hannover. Höhenverstellbare Schreibtische und bodentiefe Fenster ermöglichen ein angenehmes Arbeiten bei Tageslicht. Die firmeneigenen Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür. Frisches Obst und eine freie Getränkewahl sind so selbstverständlich wie eine faire und leistungsgerechte Vergütung. Hört man sich bei den Mitarbeitern um, heben sie insbesondere den großen Zusammenhalt innerhalb des Teams, die familiäre Atmosphäre und die guten Aufstiegsmöglichkeiten hervor. Regelmäßige Teamevents stärken darüber hinaus die Verbundenheit aller Kollegen und fördern das hervorragende Arbeitsklima.Aktuell bietet die Bahmann Coaching GmbH besonders Stellen im Bereich Vertrieb und Marketing an: Gesucht werden Kundenberater, Vertriebsmitarbeiter, Mediengestalter und Werbetexter. Es werden aber auch eine Assistenz der Geschäftsführung und eine Vertriebsassistenz gesucht. Menschen, die für das Thema Ernährung und Sport brennen, sind bei Bahmann Coaching ohnehin immer gefragt."Bei uns geht es persönlich zu und jeder im Team zählt", sagt Jan Bahmann. "Wer mit einer Idee kommt, der wird auch gehört. Wer Leistung bringt, hat die Chance, zur Führungskraft aufzusteigen. Wir verändern das Leben der Menschen. Das ist eine Mission, hinter der man als Mitarbeiter mit Sicherheit stehen kann."Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.janbahmann.de/Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell