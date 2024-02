Baguio Green-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Baguio Green als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Baguio Green-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein RSI25-Wert von 25, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs der Baguio Green bei 0,94 HKD liegt, was einer Entfernung von +40,3 Prozent vom GD200 (0,67 HKD) entspricht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, liegt mit einem Kurs von 0,77 HKD um +22,08 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls auf ein positives Signal hinweist. Somit wird der Kurs der Baguio Green-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine starke Performance der Baguio Green-Aktie. Innerhalb der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Aktie eine Outperformance von +88,39 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 91,08 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Baguio Green-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.