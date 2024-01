Baguio Green Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen konnte bei Baguio Green keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Baguio Green in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Neutral".

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird deutlich, dass Baguio Green im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterbewertet ist. Das aktuelle KGV der Aktie beträgt 5, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 20,6 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Baguio Green liegt bei 58,33, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 44. Auch dieser deutet auf eine neutral bewertete Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Das Anleger-Sentiment für Baguio Green ist hingegen positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, und die Diskussionen haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Gut".