Baguio Green Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Baguio Green-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 64 ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Baguio Green bei 0,87 HKD liegt, was einer Entfernung von +22,54 Prozent vom GD200 (0,71 HKD) entspricht. Dies wird als ein positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,85 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Baguio Green-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Baguio Green-Aktie beträgt 4,47 Prozent, was 6,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Baguio Green mit 104,14 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von -6,39 Prozent liegt Baguio Green mit 110,52 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.