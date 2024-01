Baguio Green Aktie: Was könnte passieren?

Die Anleger-Stimmung bei Baguio Green in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die langfristige Diskussionsintensität für Baguio Green wurde als mittelmäßig gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Baguio Green beträgt 58,33 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,48, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Baguio Green derzeit unterbewertet ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Das aktuelle KGV beträgt 5 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 206. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.