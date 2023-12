Baguio Green Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Baguio Green hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 36,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -9,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Baguio Green im Branchenvergleich eine Outperformance von +46,59 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen punkten, mit einer mittleren Rendite von -1,39 Prozent im letzten Jahr, während Baguio Green um 38,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Baguio Green in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Baguio Green in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt "Neutral" ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Baguio Green-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,61 HKD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,72 HKD eine Abweichung von +18,03 Prozent darstellt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt lag.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.