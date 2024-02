Baguio Green Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Baguio Green wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,36 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Im Gegensatz dazu ist Baguio Green auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating für den 25-Tage-RSI führt.

Die Anleger-Stimmung bei Baguio Green in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen der letzten zwei Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Baguio Green in den letzten 12 Monaten eine Performance von 111,18 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +118,33 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance von ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Baguio Green deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Baguio Green aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,76 liegt, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 162,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.