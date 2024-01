Baguio Green Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Baguio Green verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 55,72 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" einen durchschnittlichen Rückgang von -8,89 Prozent, was bedeutet, dass Baguio Green eine Outperformance von +64,61 Prozent in dieser Branche erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -4,99 Prozent, und Baguio Green übertraf diesen Durchschnitt um 60,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Baguio Green bei 0,7 HKD eine Entfernung von +11,11 Prozent vom GD200 (0,63 HKD). Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,69 HKD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +1,45 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Baguio Green-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Baguio Green ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich weist Baguio Green ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,25 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent) liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 209,33 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.