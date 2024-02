Baguio Green Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Baguio Green liegt bei 14,29 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche "Industrie" hat die Aktie von Baguio Green im vergangenen Jahr eine Rendite von 111,18 Prozent erzielt, was 119,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,02 Prozent, wobei Baguio Green aktuell 118,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Baguio Green-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis positiv entwickelt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,67 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,94 HKD liegt, was einer Abweichung von +40,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,77 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Durchschnitt liegt, was zu einer Abweichung von +22,08 Prozent führt und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Analyse der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Baguio Green aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt zeigt sich, dass die Baguio Green-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht positiv bewertet wird.