Der Bärenmarkt: Was zu erwarten ist und wie man ihn überlebt

Ein Bärenmarkt ist ein Zeitraum, in dem der Wert einer Anlageklasse, z. B. von Aktien, erheblich sinkt und sich der Trend in diese Richtung fortsetzt. Solche Perioden sind am Aktienmarkt üblich; sie dauern in der Regel mehrere Monate oder sogar Jahre. Ein Beispiel für einen Bärenmarkt waren die Jahre 2003 und 2004, als der Aktienmarkt zweimal innerhalb eines Jahres um… Hier weiterlesen