Bärenmarkt: Diese 2 Aktien solltest du auf dem Radar haben!

Ein Bärenmarkt sorgt an der Börse im ersten Moment immer für Angst. Kurzfristig betrachtet ist das auch vollkommen legitim. Immerhin verlieren Aktien in einem Bärenmarkt üblicherweise sehr stark an Wert, was schnell für schwitzige Hände bei Anlegern sorgt.

Wenn man jedoch langfristig orientiert in Aktien investiert, ist ein Bärenmarkt aus historischer Sicht der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Der Grund dafür? Die Geschichte lehrt uns, dass nach jedem Bärenmarkt ein Bullenmarkt kommt, der die vorherigen Verluste in der Regel mehr als wettmacht.

Diese zwei Aktien sollte man im Bärenmarkt auf dem Schirm haben

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass insbesondere Aktien von Technologieunternehmen im aktuell grassierenden Bärenmarkt sehr stark getroffen wurden. Die zwei folgenden Unternehmen sollte man gerade jetzt näher in den Fokus nehmen.

Fiverr

Der Online-Dienstleistungsmarktplatz Fiverr (WKN: A2PLX6) profitiert von einem wesentlichen Trend auf dem Arbeitsmarkt. Viele Arbeitnehmer sind durch die coronabedingte Zeit im Homeoffice auf den Geschmack der Heimarbeit gekommen.

So verstärkt sich der Trend hin zu immer mehr dezentraler und vor allem selbstständiger Arbeit. Eine Tatsache, die Fiverr direkt in die Karten spielt. Infolgedessen gewinnt die Plattform von Fiverr zunehmend an Stärke.

Freiberufler können auf Fiverr einen Pauschalpreis für ihre Arbeit verlangen. Auftraggeber wissen somit genau, welche Kosten bei Auftragserteilung auf sie zukommen. Bei beiden Parteien sorgt dieses Modell für finanzielle Planungssicherheit.

Und Fiverr? Das Unternehmen nimmt für jeden vermittelten Auftrag einen Obolus von circa 30 %. Das ist ein sehr guter Branchenwert, der tendenziell sogar noch ausgebaut wird. Für langfristig denkende Investoren also ein gutes Argument, sich Fiverr genauer anzusehen.

Salesforce

Nummer zwei der Aktien, die man sich im gegenwärtigen Bärenmarkt auf seine Watchlist setzen sollte, ist Salesforce (WKN: A0B87V). Das Unternehmen ist der führende Akteur im Bereich der cloudbasierten CRM-Software. Nicht nur das, auch seinen Marktanteil kann das Unternehmen seit Jahren jedes Jahr steigern.

Der Markt für CRM-Software wächst zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber immerhin kann Salesforce noch ein solides organisches Wachstum hier erzielen. Außerdem ergänzt CEO Marc Benioff das organische Wachstum gerne mit smarten Übernahmen.

Denn diese bieten die Möglichkeit, durch Cross-Selling neue Umsatzströme zu erschließen und in angrenzende Branchen zu expandieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass Salesforce seit Jahren profitabel wirtschaftet. Zuletzt fiel die Aktie von Salesforce etwas und könnte für langfristig denkende Investoren eine Chance eröffnen.

Aktien im Bärenmarkt kaufen

In einem Bärenmarkt lohnt es sich, bei Aktien genau hinzusehen. Man sollte sich nicht nur von dem schlechten Kursverlauf blenden lassen. Schließlich ist dieser in einem von Pessimismus geprägten Umfeld nicht unüblich.

Worauf es tatsächlich ankommt, sind die Qualitäten des jeweiligen Unternehmens. Bei Fiverr und Salesforce bin ich der persönlichen Überzeugung, dass es sich um zwei Aktien handelt, die man sich gerade jetzt im Bärenmarkt genauer ansehen sollte.

Der Artikel Bärenmarkt: Diese 2 Aktien solltest du auf dem Radar haben! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Fiverr und Salesforce. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fiverr und Salesforce.

