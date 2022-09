Die Bären haben die Bed, Bath & Beyond-Aktie im Griff: Hier könnten die Bullen um die Kontrolle kämpfen

Bed, Bath & Beyond, Inc (NASDAQ:BBBY) rutschte am Donnerstag vorbörslich um mehr als 5% ab, nachdem sie am Mittwoch um 27,25% gefallen war. Der große Einzelhändler kündigte am Mittwoch ein strategisches Geschäftsupdate an, um seine Bilanz zu verbessern, den Umsatz zu steigern und das Wachstum voranzutreiben, was eine negative Reaktion auslöste. Der Plan umfasst eine neue Finanzierung in Höhe von 500… Hier weiterlesen