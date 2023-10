Baerbock wirbt für EU-Beitritt der Ukraine nach Krieg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts des russischen Angriffskriegs hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erneut für ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union geworben. Es sei Deutschlands Aufgabe "wenn dieser furchtbare Krieg endlich vorbei ist, dass auch die Ukraine mit in die Europäische Union kommen kann", sagte die ehemalige Grünen-Chefin am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen Grünen in München. Es liege an Deutschland, die EU weiterzubauen./had/DP/men