Baerbock verurteilt Angriffe auf Israel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Überfall der Hamas auf Israel scharf verurteilt. "Schon jetzt ist klar, dieser Tag ist eine Zäsur", sagte Baerbock am frühen Samstagabend vor Journalisten. "Das Vorgehen der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen. Nichts rechtfertigt unterschiedslosen Raketenbeschuss, Kommandoangriffe auf friedliche Zivilisten, die brutale Entführung von unschuldigen Menschen."

Baerbock zeigte sich schockiert über Videos, die auf sozialen Netzwerken kursieren und die Entführungen von israelischen Staatsbürgern zeigen sollen: "Angsterfüllte Gesichter von völlig Unbeteiligten. Von älteren Menschen, von Frauen, von einer Mutter mit ihren zwei Kindern, die offensichtlich durch Hamas-Kämpfer entführt worden sind." Die Aktionen verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht und müssten unverzüglich beendet werden, so Baerbock. "Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen perfiden Terror zu verteidigen. Die Eskalation der Gewalt durch die Hamas zeigt einmal mehr, nur eine politische Lösung kann den Menschen in Israel wie auch den palästinensischen Menschen ein Leben in Frieden und Würde bringen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur