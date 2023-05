Baerbock und Macron sprechen über gemeinsame Perspektiven

PARIS (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen den deutsch-französischen Beziehungen neuen Schwung verleihen. Die beiden seien bei einem Gespräch in Paris am Dienstagabend über die Notwendigkeit übereingekommen, in den kommenden 15 Jahren gemeinsame Perspektiven im Dienst der Europäischen Union zu bahnen, teilte der Élyséepalast im Anschluss mit. Neben der Zukunft der EU sprachen die beiden demnach über Energiefragen sowie europäische Koordinierung zum Indopazifik und zu Afrika.

Nach Monaten der Anspannung zwischen Berlin und Paris hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und Macron Anfang des Jahres die Freundschaft beider Länder beschworen. Der Élyséepalast sprach mit Blick auf das Gespräch mit Baerbock nun von einem neuen Kapitel, das beginne. Baerbock soll am Mittwoch auch der französischen Kabinettssitzung beiwohnen. Im Juni wollen sich Scholz und Macron in Potsdam treffen. Im Juli wird Macron zum Staatsbesuch in Deutschland erwartet, bevor beide Kabinette sich im Herbst zusammensetzen wollen./rbo/DP/he