Baerbock und Heil wollen Pflegekräfte aus Brasilien anwerben

BRASILIA (dpa-AFX) - Angesichts von 1,7 Millionen offenen Stellen wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mehr ausgebildete Ausländer nach Deutschland holen - auch aus Ländern wie Brasilien. Dies machten beide zu Beginn eines gemeinsamen Brasilien-Besuchs am Montag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" deutlich. Vergangenes Jahr seien nicht einmal 100 000 Fachkräfte aus Drittstaaten außerhalb der EU nach Deutschland gekommen. "Das reicht nicht", so Baerbock und Heil. Die Regierung werde Bürokratie abbauen und den Familiennachzug vereinfachen.

Als Ziel nannten die beiden Minister, bis Ende nächsten Jahres im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten "viermal so viele Visa für Fachkräfte (zu) bearbeiten wie bisher". Im größten Land Südamerikas wollen sich Baerbock und Heil um Pflegekräfte bemühen. "Die Krankenhäuser finden nicht mehr genügend Pflegekräfte. Und auf der anderen Seite des Atlantiks, in Brasilien, ist jede zehnte Pflegekraft arbeitslos - trotz guter Ausbildung", schreiben sie. "Wir werden in Brasilien für den deutschen Arbeitsmarkt werben - auf Regierungsebene, aber vor allem bei den Profis aus der Praxis, im Krankenhaus und bei der Pflegekammer."/cs/bk/DP/zb