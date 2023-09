Baerbock setzt USA-Besuch im texanischen Houston fort

HOUSTON (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihren USA-Besuch an diesem Mittwoch in der texanischen Metropole Houston fort. Zunächst will die Grünen-Politikerin ein Unternehmen besichtigen, das ein Energiespeichersystem mithilfe von Ammoniak entwickelt hat. Ein solches System ist laut Auswärtigem Amt eine wichtige Komponente für die Energiewende. In Houston sind demnach mehr als 4700 Unternehmen aus dem Energiesektor tätig, darunter etwa 150 Unternehmen aus der Solarenergiebranche und 40 Windenergieunternehmen.

Baerbock wollte am Vormittag (Ortszeit) auch den Bürgermeister von Houston treffen, den Demokraten Sylvester Turner. Begleitet wird die Bundesaußenministerin vom Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Houston ist seit 1993 Partnerstadt von Leipzig.

Am Nachmittag reist Baerbock zur Sheppard Air Force Base im texanischen Wichita Falls weiter. Sie will dort ein Taktisches Ausbildungskommando der Bundesluftwaffe besuchen. In Wichita Falls werden seit 1966 deutsche Jetpilotinnen und -piloten ausgebildet. 1981 wurde das Programm um Pilotenanwärterinnen und -anwärter weiterer Nato-Nationen erweitert. Die Ausbildung sei ein praktisches Beispiel für die transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Anschließend ist die Weiterreise in die US-Hauptstadt Washington geplant. Dort will Baerbock am Donnerstag und Freitag US-Außenminister Antony Blinken sowie Kongressabgeordnete treffen.