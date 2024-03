Baerbock reist nach Paris - Verstimmungen mit Frankreich wohl Thema

SARAJEVO/PARIS (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstagmittag zu einem Arbeitstreffen mit ihrem französischen Kollegen Stéphane Séjourné nach Paris. Bei dem Gespräch dürften auch die jüngsten Verstimmungen im deutsch-französischen Verhältnis zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Rolle spielen. Scholz hatte bei einem Kongress der Europäischen Sozialdemokraten am Wochenende in Rom seine Linie verteidigt, keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Er reagierte damit erneut auf einen Vorstoß Macrons, der kürzlich aufhorchen ließ, als er einen solchen Einsatz westlicher Bodentruppen nicht ausschloss.

Auch der Abhörskandal, bei dem Russland offensichtlich ein Gespräch hoher Offiziere der deutschen Luftwaffe mitgeschnitten und veröffentlicht hatte, dürfte bei dem Treffen Baerbocks mit ihrem französischen Kollegen Thema werden. Die Offiziere hatten Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörterten, falls dieser doch noch an die Ukraine geliefert würde. Es wird befürchtet, dass Moskau auch weitere sicherheitsrelevante Informationen ausspioniert haben könnte.

Am Dienstagvormittag setzt Baerbock zunächst in Bosnien-Herzegowina ihre zweitägige Westbalkanreise fort. In der Hauptstadt Sarajevo ist ein Gespräch mit ihrem Kollegen Elmedin Konakovic geplant. Wie zum Auftakt des Besuches in Montenegro am Montag sollte der Beitrittsprozess des Landes in die Europäische Union die zentrale Rolle spielen./bk/kl/DP/nas