Baerbock kündigt 40 Millionen Euro weitere Aufbauhilfe für Ukraine an

CHARKIW (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine zusätzliche Unterstützung in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro zur Minenräumung und für eine bessere Internetversorgung zugesagt. "Wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht. Wir werden alles dafür geben, dass die Kinder in Charkiw, Mariupol, in Kiew wieder an eine gute Zukunft glauben können", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag zum Abschluss eines viereinhalbstündigen Besuches in der schwer vom Krieg gezeichneten ostukrainischen Millionenstadt Charkiw nahe der russischen Grenze.

Zur weiteren Winterhilfe mit Generatoren bei der Unterstützung der Energieinfrastruktur sowie zur Minenräumung sagte Baerbock bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba 20 Millionen Euro zusätzlich zu. Befreite Gebiete müssten weiter entmint werden, "damit Kinder, selbst wenn der Spielplatz zur Hälfte zerstört ist, nicht Angst haben müssen, dass sie von Minen zerstört werden".

Weitere 20 Millionen Euro wird Deutschland nach Angaben von Baerbock zum Ausbau des Satelliten-Internetsystems Starlink zur Verfügung stellen. Damit könnten insgesamt 10 000 Bodenstationen finanziert werden. Ein Drittel dieser Stationen kommt nach Angaben des Auswärtigen Amts auch den ukrainischen Streitkräften zugute. Die Echtzeitkommunikation ermögliche es den Soldatinnen und Soldaten, sich bei der Verteidigung ihrer Heimat genau zu koordinieren und besser gegen russische Angriffe zu schützen.

In Charkiw habe sie gespürt, "was russische Truppen hier an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angerichtet haben", sagte Baerbock. Die Stadt nur gut 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt zeige, "wie wichtig es ist, dass andere weitere Orte befreit werden". Die Ministerin versprach: "Daher werden wir bei unserer weiteren militärischen Unterstützung zur Rettung von Menschenleben nicht nachlassen."