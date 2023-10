Baerbock berät mit Westbalkan-Staaten über EU-Annäherung

TIRANA (dpa-AFX) - Mit Blick auf die verschärften Spannungen zwischen Serbien und Kosovo berät Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Freitag in Albaniens Hauptstadt Tirana über die Perspektiven der Annäherung von sechs Westbalkan-Staaten an die EU. Das turnusmäßige Treffen gilt als Vorbereitung des sogenannten Berlin-Prozess-Gipfels am 16. Oktober. Der von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel 2014 initiierte Berlin-Prozess soll die sechs Länder an Standards, Normen und Praktiken der EU heranführen.

Mit Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien verhandelt die EU bereits über einen Beitritt. Bosnien-Herzegowina gilt als Beitrittskandidat, Kosovo als potenzieller Beitrittskandidat.

Serbiens frühere Provinz Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an. Die damit verbundenen Spannungen hatten sich zuletzt verschärft, nachdem am 24. September serbische Paramilitärs in Nordkosovo kosovarische Polizisten überfallen hatten. Drei Angreifer und ein kosovarischer Polizist wurden dabei getötet. Kosovos Regierung sieht Serbiens Regierung als Drahtzieher dieses Überfalls. Die USA und Kosovo warfen Serbien zudem vor, im Zusammenhang mit diesem Überfall die Truppenpräsenz an der kosovarischen Grenze verstärkt zu haben. Belgrad bestreitet beides./kl/DP/ngu