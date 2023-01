Baerbock: Deutschland würde Panzerlieferung Polens nicht blockieren

PARIS (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland würde nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern durch Polen an die Ukraine nicht blockieren. "Wenn wir gefragt würden, würden wir dem nicht im Wege stehen", sagte Baerbock dem französischen Nachrichtensender LCI am Sonntag auf eine entsprechende Nachfrage. Deutschland wisse, wie wichtig solche Panzer für die Ukraine seien, so die Außenministerin.

Deutschland muss wegen der sogenannten "Endverbleibskontrolle" gefragt werden, wenn Panzer, die ursprünglich an Polen geliefert werden, von dort aus an die Ukraine weitergereicht werden sollen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur