Baerbock: Bereits Tausend Deutsche aus Israel ausgereist

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock bereits Tausende Deutsche das Land verlassen. Darunter seien auch 17 Schulklassen, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Schulklassen seien auf unterschiedlichen Wegen zuerst aus Israel gebracht worden, da es keine Direktverbindungen gegeben habe. Manche seien mit Bussen nach Jordanien gebracht worden und von dort aus nach Deutschland geflogen. Andere Schulkinder seien über Island ausgereist.

Man habe auch den anderen deutschen Staatsbürgern immer wieder deutlich gemacht, dass man über Umwege mit internationalen Fluggesellschaften ausreisen könne, sagte Baerbock auf die Frage des CDU-Außenpolitikers Jürgen Hardt, warum es so lange gedauert habe, Deutsche aus Israel herauszubringen. In den vergangenen Tagen seien etliche Tausend Deutsche über Umwege aus Israel ausgereist. Von diesem Donnerstag an sollten zudem Deutsche mit Sonderflügen der Lufthansa aus dem Land gebracht werden, betonte die Bundesaußenministerin. Am Donnerstag und Freitag soll die Lufthansa mit je vier Flügen deutsche Staatsangehörige aus Israel ausfliegen./bk/DP/ngu