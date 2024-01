NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die insolvente Backkette Lila Bäcker schließt zum 1. Februar 2024 alle noch verbliebenen Filialen. Davon sind 900 Mitarbeiter in vier Bundesländern betroffen, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubrandenburg und der Insolvenzverwalter am Freitag mitteilten. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet./cgl/DP/tih