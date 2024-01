Badger Meter Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Badger Meter haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Badger Meter mit einem Wert von 51,97 im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 46,15, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Performance der Badger Meter-Aktie in den letzten 12 Monaten übertrifft jedoch deutlich die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in der Branche, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Badger Meter-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einem neutralen Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Badger Meter negativ sind, das KGV die Aktie als überbewertet kennzeichnet, die Performance jedoch positiv ist und der RSI ein neutrales Rating liefert.