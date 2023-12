Badger Meter Aktie: Das liegt auf Eis

Der Hersteller Badger Meter wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion ausgewertet hat. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie neutral eingestuft, mit Werten von 34,33 (RSI7) und 37,12 (RSI25). Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der RSI-Ebene.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten das Rating für Badger Meter 0 mal als "Gut", 3 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Es gibt keine Analystenupdates für den letzten Monat, aber auf Basis des aktuellen Kurses von 152,52 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung um 9,85 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 137,5 USD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 51, was bedeutet, dass die Börse 51,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Badger Meter zahlt. Dies ist 10 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Sollten Badger Meter Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Badger Meter jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Badger Meter-Analyse.

Badger Meter: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...