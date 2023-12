Badger Meter Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Badger Meter liegt derzeit bei 51,97, was 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie von Badger Meter veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Badger Meter beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Badger Meter insgesamt mit 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 137,5 USD prognostiziert, was einen erwarteten Kursrückgang von -10,93 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Badger Meter derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0,76 % gegenüber 11546,49 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die große Differenz zeigt, dass die Dividendenpolitik der Aktie hinter dem Branchendurchschnitt zurückbleibt.