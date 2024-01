Badger Meter Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Badger Meter wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Badger Meter war eher schlecht, es wurde eine negative Änderung identifiziert. Dies entspricht einem "Schlecht"-Rating. Insofern erhält die Aktie von Badger Meter bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie von Badger Meter im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,25 Prozent. Dies liegt 20,83 Prozent über dem Durchschnitt (9,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -0,52 Prozent. Badger Meter liegt aktuell 30,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Badger Meter insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist und sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Badger Meter vor. Die Kursprognose von 137,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -10,29 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Badger Meter erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Badger Meter wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,11 Punkten, was darauf hinweist, dass Badger Meter weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Badger Meter auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 42,31). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Badger Meter-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.