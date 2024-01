Badger Meter Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Diskussionen über Badger Meter in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung unter den Anlegern hin. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Meinungen geäußert, während neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Badger Meter-Aktie derzeit positiv zu bewerten. Der Kurs liegt 6,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 7,43 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen hat jedoch abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind alle als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 137,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 12,08 Prozent fallen könnte. Somit wird die Aktie auch von den Analysten als "Schlecht" eingestuft.