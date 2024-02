Badger Meter Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen berechnet. Der RSI der Badger Meter liegt bei 11,62, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie von Badger Meter im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,25 Prozent, was 545,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -0,98 Prozent, wobei Badger Meter aktuell 31,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Badger Meter derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 149,65 USD liegt und der Aktienkurs bei 156,1 USD, was einer Abweichung von +4,31 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 150,76 USD, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung rund um die Aktie von Badger Meter hin. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet werden sollte.