Badger Meter Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Badger Meter hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 137,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -6,41 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Badger Meter daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Badger Meter-Aktie über die letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 31,8 im neutralen Bereich. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Badger Meter.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Badger Meter in den sozialen Medien, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,49 Prozent, was einem deutlichen Überperformance im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (12,07 Prozent) und der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (21,05 Prozent) entspricht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.