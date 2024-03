Badger Meter Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Badger Meter hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 30,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 1,99 Prozent gestiegen. Dies bedeutet, dass Badger Meter im Branchenvergleich um beeindruckende +28,65 Prozent performt hat. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 492,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Badger Meter um 462,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt für die Badger Meter-Aktie relevant sind. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 151,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 160,24 USD liegt, was einer Abweichung von +5,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 153,3 USD, was einer Abweichung von +4,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Badger Meter basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Badger Meter bei 50, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 76,71) unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Badger Meter aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Badger Meter zeigen, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Badger Meter-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.