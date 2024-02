Badger Infrastructure Solutions Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) der Badger Infrastructure zeigt einen Wert von 58,3 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Analysten bewerten die Badger Infrastructure-Aktie derzeit positiv, mit 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 0,16 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Badger Infrastructure eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie von Badger Infrastructure wird als neutral bewertet, basierend auf der Anzahl und Intensität der online Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Badger Infrastructure bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Badger Infrastructure-Aktie der letzten 200 Handelstage um +30,46 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +6,04 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.