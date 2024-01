Badger Infrastructure Solutions Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Badger Infrastructure hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 40,71 CAD liegt sie 4,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von +23,81 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 39,22, was weder als überkauft noch als -verkauft gilt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Die Analysten geben insgesamt eine positive Einschätzung ab. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen entfallen 3 auf "Buy", 3 auf "Hold" und 0 auf "Sell". Auch die aktuellen Reports führen zu einer ähnlichen Beurteilung, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 43,75 CAD liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Badger Infrastructure, sowohl aus technischer Analyse als auch aus Sicht der Analysten.