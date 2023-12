Badger Infrastructure Solutions Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Badger Infrastructure-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 32,58 CAD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 40,97 CAD, was einem Unterschied von +25,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 38,41 CAD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +6,66 Prozent Abweichung, was auch zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Badger Infrastructure-Aktie beläuft sich auf 49,13, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 42,17. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Badger Infrastructure eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse basierend auf den neuesten Nachrichten gibt daher auch eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Badger Infrastructure also aus verschiedenen technischen und sentimentalen Gesichtspunkten eine positive Bewertung.