Bactiguard Holding AB Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Für die Bactiguard-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 73 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Bactiguard-Aktie.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine deutliche Veränderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bactiguard-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Bactiguard in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bactiguard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,25 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60,9 SEK liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt hingegen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Bactiguard-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.