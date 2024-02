Bactiguard Holding AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Bactiguard-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 67,53 SEK, was einer Abweichung von +39,05 Prozent vom Aktienkurs (93,9 SEK) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 68,95 SEK zeigt eine Abweichung von +36,19 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Bezüglich des Relative Strength-Index wird die Bactiguard-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 30,65 und der RSI25 bei 33,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich im Durchschnitt bewegte, was zu einem Gesamtrating als "Neutral" führt. Daher wird die Bactiguard-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.