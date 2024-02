Bactiguard Holding AB Aktie: Füße still halten!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Bactiguard in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der Bactiguard-Aktie für die letzten 200 Handelstage (67,53 SEK) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,95 SEK) weichen positiv vom aktuellen Schlusskurs (93,9 SEK) ab. Daher erhält die Bactiguard-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bactiguard-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- (30) als auch auf 25-Tage-Basis (33,33). Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bactiguard diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie auch im Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für Bactiguard.