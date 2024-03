Bactiguard Holding AB Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Bactiguard hauptsächlich von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Bactiguard wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Bactiguard in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bactiguard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,22 SEK. Der letzte Schlusskurs (72,1 SEK) weicht somit um +7,26 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (73,74 SEK), liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,22 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bactiguard-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bactiguard liegt bei 59,77, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 72, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Bactiguard daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".