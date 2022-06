Backtesting gehört zu den beliebtesten und am häufigsten angewandten Grundlagen für professionelles Trading an allen Wertpapiermärkten. Der nachfolgende Artikel klärt darüber auf, was es mit Backtesting auf sich hat und worauf Trader in der Anwendung besonders achten sollten. Definition: Was ist Backtesting? Mit Backtesting (deutsch Rücktest oder Rückvergleich) wird der Prozess bezeichnet, eine Strategie bzw. ein Modell zu bewerten, indem… Hier weiterlesen