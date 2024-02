Backstageplay Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet können Aufschluss über die langfristige Stimmungslage geben. Bei Backstageplay zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Backstageplay war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Backstageplay-Aktie zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung. Somit erhält Backstageplay insgesamt ein neutrales Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Backstageplay-Aktie aktuell bei 0,09 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 0,065 CAD liegt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal. Insgesamt lautet der Befund daher "schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung ist daher "schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Backstageplay aufgrund der Stimmungs- und Buzz-Analyse, des RSI und der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung insgesamt als schlecht eingestuft wird.